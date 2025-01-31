В январе 2025 года автоконцерны в России подняли цены или убрали скидки на авто

«Автоновости дня»: 10 автопроизводителей в РФ повысили цены на свои автомобили

В январе 2025 года десять автопроизводителей в России повысили цены на свои автомобили, включая отечественные бренды, такие как АВТОВАЗ, УАЗ, Evolute и Sollers.

Это связано с увеличением утильсбора и обновлением модельных рядов на 2025 год. УАЗ, например, поднял цены на модели Патриот, Пикап и Хантер на 70-80 тыс. рублей, а АВТОВАЗ увеличил стоимость Lada Granta и Niva Legend на 35-78 тыс. рублей.

Кроме того, стоимость автомобилей выросла и у китайских марок. Например, пикап JAC T9 подорожал на 50 тыс. рублей, Great Wall поднял цены на оба своих пикапа – и на Poer, и на Poer King Kong. Во всех версиях 2024 года выпуска они подорожали на 100 тыс. рублей, а у бренда Tank цены на внедорожники выросли на 200-500 тыс. рублей.

Отмечается подорожание гибридных моделей от Wey и Haval, а также коммерческих автомобилей от Sollers, которые прибавили в цене до 202 тыс. рублей.

В то же время несколько автопроизводителей отменили или уменьшили скидки, что также сделало автомобили дороже. Так, в итоге цена на кроссовер Geely Monjaro выросла на 90 тыс. рублей, а GAC повысил цену на базовые комплектации своих моделей на 100-200 тыс. рублей. Также был отменен дисконт на кроссоверы Jetta.

Однако не все марки подняли цены. Китайский бренд BAIC снизил стоимость некоторых моделей на 100-710 тыс. рублей, а Exeed и SWM уменьшили цены на свои кроссоверы.

Снижение цен также затронуло модели Chery, Changan и FAW. Chery добавила скидки на популярные модели Tiggo, а Changan предложил дополнительную выгоду на несколько кроссоверов, что позволило сэкономить до 100 тыс. рублей при покупке.

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Источник: «Автоновости дня»