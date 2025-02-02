Грузовики российской сборки получили ОТТС

Компания БН-Моторс получила ОТТС на два грузовика под собственной маркой BNM

Два грузовика, которые планирует собирать в Брянске компания «БН-Моторс», получили российское ОТТС. Этот проект был анонсирован еще в июне 2023 года, он предусматривает сборку китайских моделей FAW T80 (в России будет иметь название BNM Model 1) и BAW T7, которая также планируется к выпуску под брендом BNM и уже протестирована изданием «За рулем». Первые машины BNM (еще китайской сборки) представили на MIMS-2023.

Первой к серийной сборке подготовлен более компактный BNM Model 1, имеющий полную массу 2160 кг и грузоподъемность до тонны. Предполагаются две модификации: бортовая с тремя откидными бортами и тентованная; позднее в программе выпуска должен появиться и промтоварный фургон. На данный момент собрано «некоторое количество» товарных Model 1, в первом полугодии 2025 года планируют собрать 110 штук, указывает источник.

Более крупный BAW T7, полную массу которого в ходе сертификации сократили до 3,5 тонн, будут выпускать в четырех исполнениях: шасси, бортовой грузовик (с тентом и без него), промтоварных фургон и изотермический фургон. Нынешний план на ближайшие полгода – всего 50 машин, пишет источник. Изначально в БН-Моторс хотели продавать до 1000 машин BAW в месяц, треть из которых должны были составить грузовики брянской сборки.

Сообщается также, что все машины будут с бензиновыми моторами: от газомоторных версий пока отказались по причине высокой стоимости и более высоких производственных требований. Сборка ведется крупноузловым методом: на собранный кузов устанавливают силовой агрегат и компоненты шасси.

Планы локализации пока под вопросом – за полтора года экономика проекта пересматривалась несколько раз, себестоимость машин за это время выросла из-за возросшей стоимости заемных средств и увеличенной ставки утильсбора, отмечает автор публикации. Компенсации при низколокализованном производстве и отсутствии СПИК компании «БН-Моторс» не положены.

Поэтому в прогнозах представители компании пока осторожны, но, тем не менее, планируют продавать машины отечественной сборки не только через собственную сеть автосалонов, но и с использованием других дилерских сетей, с которыми сейчас идут переговоры. В 2023 году привезенный из Китая BAW T7 стоил в РФ почти 3 млн рублей. Прайсы на машины российской сборки пока не объявлены.

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Источник: Грузовики и вообще