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Новейший Range Rover Sport уже в пути к российским дилерам: известна цена

К официальному дилеру Land Rover в Москве едет Range Rover Sport P400 MHEV

К российскому дилеру Land Rover мчится новый Range Rover Sport P400 MHEV 2025 – истинный представитель британской роскоши и инженерного гения. Пока точная дата прибытия держится в секрете, однако известна нескромная цена – 21 миллион рублей.

Range Rover Sport 2025
Range Rover Sport 2025

Сердцем машины является мощная гибридная система, сочетающая 3,0-литровый двигатель с 48-вольтовым стартер-генератором. Результат – впечатляющие 400 л.с., которые обеспечивают невероятную динамику. Разгон до 100 км/ч всего за 6,2 секунды. При этом, не стоит забывать о фирменной системе полного привода, гарантирующей уверенность на любом покрытии.

Интерьер Range Rover Sport 2025
Интерьер Range Rover Sport 2025
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Система Terrain Response 2, легендарная разработка Land Rover, адаптирует автомобиль к различным условиям, будь то заснеженный горный серпантин или бездорожье. Вы можете смело отправляться в любое путешествие, зная, что Range Rover Sport P400 MHEV 2025 справится с любыми трудностями.

Range Rover Sport P400 наделен пневмоподвеской, креслами с кожаной отделкой, подогревом, вентиляцией, массажем и электрорегулировками, акустической системой Meridian, медиасистемой с экраном диагональю 13,1 дюйма и цифровой панелью приборов. Адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора и множество других электронных помощников обеспечат спокойствие и уверенность за рулем.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Land Rover
Количество просмотров 3698
01.02.2025 
Фото:Land Rover
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