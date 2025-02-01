#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...
Foton Tunland V9
12 февраля
В России появятся два дизель-электрических пикапа повышенной экономичности
Foton привезет в Россию полноразмерные пикапы...

«Такая только у меня и у Майкла Джексона»: в России продают культовую машину из 80-х

Редкий экземпляр Lincoln Town Car 1984 года выставлен на площадке объявлений

На просторах «Авито» появилось объявление, которое заставило биться сердца поклонников культового сериала «Бригада» и ценителей американской классики.

Речь идет о Lincoln Town Car 1984 года выпуска. Предлагаемый экземпляр находится в поистине исключительном состоянии.

Lincoln Town Car 1984
Lincoln Town Car 1984
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Конкурент Geely Monjaro с уникальным оснащением и за те же деньги

Этот Lincoln Town Car первого поколения (Mark VI), выпускавшийся с 1980 по 1989 год, представляет собой редкую находку для коллекционеров и любителей ретро-автомобилей. Его 5,0-литровый двигатель V8 Windsor 302, развивающий 135 л.с., работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач, плавно передавая тягу на задние колеса.

Несмотря на свой почтенный возраст (более 38 лет), автомобиль проехал всего лишь около 39 000 километров. Продавец утверждает, что машина находится в идеальном состоянии, и фотографии это подтверждают.

Интерьер Lincoln Town Car 1984
Интерьер Lincoln Town Car 1984

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Кузов сохранил родную окраску, без единого намека на ржавчину или повреждения лакокрасочного покрытия. Винил на крыше как будто только что сошел с конвейера – без трещин и потертостей. Все шильдики на месте, молдинги и хромированные элементы блестят, как новые – ничто не демонтировалось и не заменялось.

Продавец особо подчеркивает тишину и плавность работы двигателя – «я не слышал никогда, чтобы так ровно и тихо работал 302 Виндзор». Все агрегаты и узлы, по его словам, оригинальные и полностью исправны.

Lincoln Town Car Mark VI всегда ценился за свою плавность хода, роскошный и просторный салон, и, соответственно, непревзойденный комфорт.

Lincoln Town Car 1984
Lincoln Town Car 1984
Интерьер Lincoln Town Car 1984
Интерьер Lincoln Town Car 1984
Под капотом Lincoln Town Car 1984

Источник: Avito

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Avito
Количество просмотров 2304
01.02.2025 
Фото:Avito
Поделиться:
Оцените материал:
0