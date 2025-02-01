«Такая только у меня и у Майкла Джексона»: в России продают культовую машину из 80-х

Редкий экземпляр Lincoln Town Car 1984 года выставлен на площадке объявлений

На просторах «Авито» появилось объявление, которое заставило биться сердца поклонников культового сериала «Бригада» и ценителей американской классики.

Речь идет о Lincoln Town Car 1984 года выпуска. Предлагаемый экземпляр находится в поистине исключительном состоянии.

Lincoln Town Car 1984

Этот Lincoln Town Car первого поколения (Mark VI), выпускавшийся с 1980 по 1989 год, представляет собой редкую находку для коллекционеров и любителей ретро-автомобилей. Его 5,0-литровый двигатель V8 Windsor 302, развивающий 135 л.с., работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач, плавно передавая тягу на задние колеса.

Несмотря на свой почтенный возраст (более 38 лет), автомобиль проехал всего лишь около 39 000 километров. Продавец утверждает, что машина находится в идеальном состоянии, и фотографии это подтверждают.

Интерьер Lincoln Town Car 1984

Кузов сохранил родную окраску, без единого намека на ржавчину или повреждения лакокрасочного покрытия. Винил на крыше как будто только что сошел с конвейера – без трещин и потертостей. Все шильдики на месте, молдинги и хромированные элементы блестят, как новые – ничто не демонтировалось и не заменялось.

Продавец особо подчеркивает тишину и плавность работы двигателя – «я не слышал никогда, чтобы так ровно и тихо работал 302 Виндзор». Все агрегаты и узлы, по его словам, оригинальные и полностью исправны.

Lincoln Town Car Mark VI всегда ценился за свою плавность хода, роскошный и просторный салон, и, соответственно, непревзойденный комфорт.

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Источник: Avito