Что ждет российский рынок электромобилей после повышения утильсбора? Мнение эксперта

Эксперт Мухин: существенного падения продаж электротранспорта не предвидится

С начала года в России резко выросли ставки утилизационного сбора на электромобили и последовательные гибриды.

Несмотря на свежесть таких технологий, россияне уже распробовали их и ощутили преимущества. Российский рынок электротранспорта только начинает развиваться, и такие мероприятия, как повышение утильсбора могут сильно его пошатнуть.

О том, какие перспективы ждут тех, кто решил обзавестись гибридом или электрокаром, поделился эксперт Антон Мухин.

Антон Мухин, генеральный директор компании «Системы автономной энергии» (входит в ГК «Итэлма»), ведущего производителя тяговых батарей для электротранспорта в России:

– Причина повышения утильсбора понятна: это подстегивает производителей в нашей стране применять российские комплектующие. С другой стороны, мы пока что не имеем чисто российского производства литий-ионных ячеек, основы тяговых батарей.

Да, мы активно развиваемся в этом направлении, но пока что законодательство несколько опередило действительность, по крайней мере в отношении именно электротранспорта. Поэтому повышение утильсбора, конечно, отразится на ценах электрокаров и гибридов – баллов за отечественное происхождение с иностранными ячейками производители батарей не получат, а это существенная часть от стоимости авто.

С другой стороны, мы видим, что покупка электромобилей в личное пользование в нашей стране – это пока что скорее имиджевая история. Да, растет понимание и экономической выгоды содержания электрокара. Но все это пока не имеет значительного веса, поэтому если мы говорим именно о личном авто, то здесь повышение утильсбора не слишком повлияет на рост продаж. В коммерческом транспорте, возможно, рост продаж несколько замедлится, но не думаю, что это будет какой-то резкий спад.