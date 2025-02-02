Самый надежный внедорожник в мире появился в продаже в России

Новые внедорожники Toyota Sequoia привезли в Россию по цене от 11,5 млн рублей

Российский рынок автомобилей переживает бурный период. Санкции и ограничения привели к дефициту многих моделей, но параллельный импорт открыл путь для появления новых, ранее недоступных вариантов.

Одним из таких автомобилей стал Toyota Sequoia – внедорожник, известный своей исключительной надежностью и долговечностью, который многие эксперты называют одним из самых живучих автомобилей в мире. И теперь его можно купить в России, правда, цена кусается.

Toyota Sequoia

Пока официальных поставок Toyota Sequoia в Россию нет, частные продавцы и импортеры заполнили образовавшуюся нишу. Сейчас купить этот легендарный внедорожник можно в различных регионах страны, но цена существенно варьируется в зависимости от года выпуска, комплектации и места продажи.

На одном из классифайдов обнаружены объявления, предлагающие новые Toyota Sequoia 2024 года выпуска в комплектации Limited. Цена «под ключ», включающая все таможенные пошлины, утильсбор и прочие расходы, начинается от 11 478 900 рублей в Хабаровске.

Интерьер Toyota Sequoia

За эти деньги покупатель получает автомобиль с богатым оснащением: кожаный салон с перфорированной отделкой, огромный сенсорный дисплей мультимедийной системы с Apple CarPlay/Android Auto и встроенной навигацией, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора с парктрониками, цифровую приборную панель, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, 20-дюймовые литые диски, панорамный люк и многое другое. Сроки доставки – от 30 до 60 дней.

В Благовещенске предлагается Toyota Sequoia 2022 года в комплектации Limited с оригинальным обвесом TRD Off-road за 12 357 000 рублей под заказ. Во Владивостоке цена стартует от 12 700 000 рублей, в Красноярске – от 13 700 000 рублей, а в Москве – от 13 990 000 рублей. В других городах, таких как Нижний Новгород, Великий Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Самара, цена поднимается до 14 900 000 – 16 500 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня