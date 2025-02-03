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В Москве и Петербурге это нарушение под особым контролем — грозит штрафом

Адвокат Кудерко напомнила о штрафе за длительный прогрев автомобиля в жилой зоне

Длительный прогрев двигателя автомобиля во дворе многоквартирного дома грозит автовладельцу административной ответственностью. О том, какое наказание предусмотрено в этом случае, рассказала адвокат Елена Кудерко.

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«Согласно ст. 12.28 КоАП, за такое нарушение водители могут получить штраф в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Так, если машина прогревается свыше пяти минут, сотрудники правоохранительных органов могут составить протокол об административном правонарушении», – уточнила юрист.

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Особенно строго к такому нарушению относятся в Москве и Петербурге, подчеркивает Кудерко. А в таких северных регионах России, как, например, Норильск и Якутск, подобные проверки проводят не так часто, как в двух столицах.

Чтобы не нарваться на штраф, автомобиль прогревать лучше на удалении от жилых домов, рекомендует Кудерко. При этом стоит помнить, что таймер для прогрева системы авто предпочтительнее выставлять не более чем на пять минут.

«Имейте в виду, что соседи и прохожие могут сообщить о нарушении. Это подчеркивает важность внимательного отношения к правилам эксплуатации автомобилей в жилых зонах», – подытожила эксперт.

Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал, что в зимнее время машину нужно прогревать не дольше двух минут. За это время масло из картера дойдет до всех верхних точек мотора автомобиля, и образуется надежная масляная пленка.

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Источник: 1prime.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / teksomolika
Количество просмотров 47
03.02.2025 
Фото:freepik / teksomolika
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