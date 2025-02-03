Въезд на новую парковку будет по парковочным билетам — рассказываем, как получить

В Петербурге в тестовом режиме заработала новая парковка на Конюшенной площади

Новая автостоянка заработала в Петербурге на Конюшенной площади с 31 января. Пока парковка работает в тестовом режиме, въезд на нее осуществляется только по парковочным билетам, которые нужно получить непосредственно перед шлагбаумом, при выезде с парковки потребуется отсканировать QR-код.

Парковка рассчитана на 60 машино-мест, благодаря уникальной сборно-разборной конструкции можно делить пространство с городскими мероприятиями. Текстовый режим парковки продлится две недели, когда парковка заработает на постоянной основе, пока неизвестно.

Некоторым автовладельцам из центральных районов Петербурга направили уведомления, касающиеся льготного парковочного разрешения. В пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» уточнили, что в ходе тестирования системы были ошибочно направлены счета – их не нужно оплачивать.

Также в Смольном рассказали, что в Петербурге построят четыре новых моста через Неву: первый мост станет частью Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД); второй мост возведут в Отрадном в Ленинградской области, он станет частью первого участка КАД-2 и соединит Кузьмолово с трассой М-11 «Нева». Третий мост, Арсенальный, проложат в створе Арсенальной улицы с выходом на Таврическую. А четвертый, Ново-Адмиралтейский мост свяжет 16-19 линии Васильевского острова с Английским проспектом, частично проходя над промышленной зоной в виде эстакады.

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Источник: peterburg2.ru