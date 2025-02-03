#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Въезд на новую парковку будет по парковочным билетам — рассказываем, как получить

В Петербурге в тестовом режиме заработала новая парковка на Конюшенной площади

Новая автостоянка заработала в Петербурге на Конюшенной площади с 31 января. Пока парковка работает в тестовом режиме, въезд на нее осуществляется только по парковочным билетам, которые нужно получить непосредственно перед шлагбаумом, при выезде с парковки потребуется отсканировать QR-код.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Как купить авто за границей и сэкономить — инструкция «За рулем»

Парковка рассчитана на 60 машино-мест, благодаря уникальной сборно-разборной конструкции можно делить пространство с городскими мероприятиями. Текстовый режим парковки продлится две недели, когда парковка заработает на постоянной основе, пока неизвестно.

Некоторым автовладельцам из центральных районов Петербурга направили уведомления, касающиеся льготного парковочного разрешения. В пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» уточнили, что в ходе тестирования системы были ошибочно направлены счета – их не нужно оплачивать.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Также в Смольном рассказали, что в Петербурге построят четыре новых моста через Неву: первый мост станет частью Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД); второй мост возведут в Отрадном в Ленинградской области, он станет частью первого участка КАД-2 и соединит Кузьмолово с трассой М-11 «Нева». Третий мост, Арсенальный, проложат в створе Арсенальной улицы с выходом на Таврическую. А четвертый, Ново-Адмиралтейский мост свяжет 16-19 линии Васильевского острова с Английским проспектом, частично проходя над промышленной зоной в виде эстакады.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: peterburg2.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 77
03.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0