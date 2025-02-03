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Автобренд выпустит первый в мире внедорожный суперкар

Ford намерен наладить выпуск супервнедорожника под суббрендом Raptor

Концерн Ford рассматривает возможность создания супервнедорожника под суббрендом Raptor. Глава Ford Motor Джим Фарли в интервью СМИ рассказал, что будущая новинка будет позиционироваться не как спецверсия актуальных внедорожника или пикапа, а как самостоятельная модель.

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На идею создания отдельной модели для быстрого перемещения по бездорожью автоконцерн натолкнул рост популярности автомобилей из серии Raptor. Под этим суббрендом Ford выпускает экстремальные модификации пикапов F-150 и Ranger, а также внедорожника Bronco.

Ожидается, что такой суперкар укрепит имидж бренда Ford в автоспорте, в также в части эффективной езды в условиях бездорожья. По мнению главы Ford Performance Марка Рашбрука, у суббренда Raptor есть большой потенциал для развития.

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Согласно информации, некоторые конструктивные решения дакаровского болида могут быть использованы в разработке гражданского суперкара для бездорожья. Ford Raptor T1+ при длине 4574 мм имеет колесную базу длиной 3000 мм. Машина базируется на стальной пространственной раме с карбоновыми кузовными панелями и подвесками на двойных поперечных рычагах. Силовой агрегат представлен мотором V8 объемом 5,0 л, он сочетается с секвентальной коробкой и полным приводом.

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Источник: topgear.com

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Светлана Тарасенко
Фото:TopGear
Количество просмотров 102
03.02.2025 
Фото:TopGear
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