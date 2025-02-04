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Пляжи, дешевые еда и жилье: число туров в эту гостеприимную страну выросло в разы

В Госдуме назвали россиянам страну, туры в которую из РФ выросли за год в 3 раза

Популярность туров во Вьетнам растет, и к 2030 году эту страну могут посетить порядка 40 млн россиян. Такими прогнозами поделился глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Он напомнил, что между Россией и Вьетнамом действует прямое авиасообщение.

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«России и Вьетнаму есть что показать и предложить друг другу. Россия готова осваивать туристический потенциал Вьетнама. До 2030 года, мы прогнозируем, более 40 млн россиян отдохнут во Вьетнаме. Между нашими странами установлено прямое авиасообщение. Самолеты из российских городов летают в Ханой, в Хошимин», – подчеркнул глава думского комитета.

Прямое авиасообщение положительно сказывается на притоке туристов из России. После запуска прямых рейсов туристический поток из нашей страны во Вьетнам вырос в три раза, подытожил Тарбаев.

Источник: news.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 53764
04.02.2025 
Фото:Unsplash
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