Названы основные плюсы моторных масел с нулевой вязкостью

Эксперт Чальцев: масла-нулевки обеспечивают быстрый запуск двигателя в холода

Директор по исследованиям и разработкам компании Rolf Lubricants East Артем Чальцев рассказал, что моторные масла с нулевой вязкостью обеспечивают быстрый запуск мотора в морозы, а также надежно защищают его при экстремальных нагрузках.

Бытует мнение, что масла класса вязкости 0W будут полезны только в регионах, где зимой очень холодно, но это не так, пояснил эксперт.

Нижний порог вязкости (цифра перед W) напрямую влияет на скорость смазывания мотора при холодном запуске, а масла с вязкостью 0W в два раза быстрее создают поток масла в узлах силового агрегата, чем масла с вязкостью 5W, и в несколько раз быстрее, чем 10W. Масло с вязкостью 0W-40 при холодном пуске защищает мотор лучше, чем масло 5W-40 при любой отрицательной температуре.

Также среди автомобилистов распространен миф, согласно которому 0W-40 более жидкое, чем 5W-40, и якобы может растекаться в разогретом моторе, становясь жидким, как вода.

Чальцев пояснил, что для разогретого мотора имеет значение только верхний порог вязкости. При этом масла 0W-40 и 5W-40 имеют вязкость при 100°C в одном диапазоне, и неважно, какое число стоит перед W. В разогретом двигателе они одинаково выполняют свою функцию, отметил специалист.

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Источник: Российская газета