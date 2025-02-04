#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Названы основные плюсы моторных масел с нулевой вязкостью

Эксперт Чальцев: масла-нулевки обеспечивают быстрый запуск двигателя в холода

Директор по исследованиям и разработкам компании Rolf Lubricants East Артем Чальцев рассказал, что моторные масла с нулевой вязкостью обеспечивают быстрый запуск мотора в морозы, а также надежно защищают его при экстремальных нагрузках.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Бытует мнение, что масла класса вязкости 0W будут полезны только в регионах, где зимой очень холодно, но это не так, пояснил эксперт.

Рекомендуем
Как купить авто за границей и сэкономить — инструкция «За рулем»

Нижний порог вязкости (цифра перед W) напрямую влияет на скорость смазывания мотора при холодном запуске, а масла с вязкостью 0W в два раза быстрее создают поток масла в узлах силового агрегата, чем масла с вязкостью 5W, и в несколько раз быстрее, чем 10W. Масло с вязкостью 0W-40 при холодном пуске защищает мотор лучше, чем масло 5W-40 при любой отрицательной температуре.

Также среди автомобилистов распространен миф, согласно которому 0W-40 более жидкое, чем 5W-40, и якобы может растекаться в разогретом моторе, становясь жидким, как вода.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Чальцев пояснил, что для разогретого мотора имеет значение только верхний порог вязкости. При этом масла 0W-40 и 5W-40 имеют вязкость при 100°C в одном диапазоне, и неважно, какое число стоит перед W. В разогретом двигателе они одинаково выполняют свою функцию, отметил специалист.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие из доступных китайские автомобили в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 286
04.02.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0