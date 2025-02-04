Розыгрыш призов 03.02.25 от «За рулем» — публикуем имена победителей
Коллектив «За рулем» благодарит всех, кто читает и покупает наш журнал. Ваше внимание очень ценно для нас.
3 февраля 2025 года года издательство провело очередной ежемесячный розыгрыш призов для оформивших полугодичную или годовую подписку на журнал «За рулем» на сайте.
С помощью генератора случайных чисел из списка подписчиков по состоянию на 03.02.25 выбрано три победителя:
Елена Серикова (Москва). Она получит пылесос, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v
Андрей Наумов (Ставропольский край, г. Новоалександровск). Ему достанутся лобзик GREENWORKS 24v, аккумулятор и зарядное устройство.
Михаил Петров (Москва) выиграл гайковерт ударный GREENWORKS 24v, аккумулятор и зарядное устройство.
Сотрудники ООО «За рулем» до 14 февраля этого года свяжутся с победителями и расскажут, как получить призы.
О правилах
Еще раз напоминаем, что победители ежемесячных розыгрышей не могут участвовать в других розыгрышах 2025 года, но будут принимать участие в розыгрышах 2026 года.
Для участия в розыгрышах призов нужно оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе sub.zr.ru.
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