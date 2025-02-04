Розыгрыш призов 03.02.25 от «За рулем» — публикуем имена победителей

Подведены итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»

Коллектив «За рулем» благодарит всех, кто читает и покупает наш журнал. Ваше внимание очень ценно для нас.

3 февраля 2025 года года издательство провело очередной ежемесячный розыгрыш призов для оформивших полугодичную или годовую подписку на журнал «За рулем» на сайте.

С помощью генератора случайных чисел из списка подписчиков по состоянию на 03.02.25 выбрано три победителя:

Елена Серикова (Москва). Она получит пылесос, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v

Андрей Наумов (Ставропольский край, г. Новоалександровск). Ему достанутся лобзик GREENWORKS 24v, аккумулятор и зарядное устройство.

Михаил Петров (Москва) выиграл гайковерт ударный GREENWORKS 24v, аккумулятор и зарядное устройство.

Сотрудники ООО «За рулем» до 14 февраля этого года свяжутся с победителями и расскажут, как получить призы.

О правилах

Еще раз напоминаем, что победители ежемесячных розыгрышей не могут участвовать в других розыгрышах 2025 года, но будут принимать участие в розыгрышах 2026 года.

Для участия в розыгрышах призов нужно оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе sub.zr.ru.