Из-за рекордного количества заказов на внедорожник прием заявок остановили

Внедорожник Suzuki Jimny распродали в Японии за четыре дня на 3,5 года вперед

Автопроизводитель Suzuki временно приостановил прием заказов на пятидверную модификацию внедорожника Jimny. Прием заявок начался 30 января текущего года, и спустя четыре дня их было принято уже порядка 50 тысяч.

Полученного количества заказов при текущем темпе производства хватит на ближайшие 3,5 года.

Дебют Jimny с двумя дополнительными дверьми состоялся в январе 2023 года на индийском рынке – автомобиль выпускают только в этой стране. В октябре 2023 года компания Maruti Suzuki анонсировала начало поставок внедорожника на международные рынки, включая страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

На авторынке Японии Jimny появился только в январе 2025 года, причем на автомобиль действует квота в размере 1200 экземпляров в месяц. Таким образом, чтобы передать клиентам 50 тысяч машин, потребуется 42 месяца, или 3,5 года. Параллельно Suzuki отменила ранее запланированные презентации в шоу-румах Японии и другие мероприятия с участием Jimny.

Suzuki Jimny

Компания извинилась перед клиентами за доставленные неудобства и заверила, что сделает все возможное для возобновления приема заказов в самое ближайшее время

Разработкой 5-дверного Jimny занималось совместное предприятие Maruti Suzuki. Внедорожник оснащен двигателем объемом 1,5 л мощностью 105 л.с. и 134 Нм, дополненным стартер-генератором. Он сочетается с 5-ступенчатой МКП или 4-ступенчатым автоматом и системой полного привода с понижающей передачей.

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Источник: carscoops.com