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Из-за рекордного количества заказов на внедорожник прием заявок остановили

Внедорожник Suzuki Jimny распродали в Японии за четыре дня на 3,5 года вперед

Автопроизводитель Suzuki временно приостановил прием заказов на пятидверную модификацию внедорожника Jimny. Прием заявок начался 30 января текущего года, и спустя четыре дня их было принято уже порядка 50 тысяч.

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Полученного количества заказов при текущем темпе производства хватит на ближайшие 3,5 года.

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Дебют Jimny с двумя дополнительными дверьми состоялся в январе 2023 года на индийском рынке – автомобиль выпускают только в этой стране. В октябре 2023 года компания Maruti Suzuki анонсировала начало поставок внедорожника на международные рынки, включая страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

На авторынке Японии Jimny появился только в январе 2025 года, причем на автомобиль действует квота в размере 1200 экземпляров в месяц. Таким образом, чтобы передать клиентам 50 тысяч машин, потребуется 42 месяца, или 3,5 года. Параллельно Suzuki отменила ранее запланированные презентации в шоу-румах Японии и другие мероприятия с участием Jimny.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

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Компания извинилась перед клиентами за доставленные неудобства и заверила, что сделает все возможное для возобновления приема заказов в самое ближайшее время

Разработкой 5-дверного Jimny занималось совместное предприятие Maruti Suzuki. Внедорожник оснащен двигателем объемом 1,5 л мощностью 105 л.с. и 134 Нм, дополненным стартер-генератором. Он сочетается с 5-ступенчатой МКП или 4-ступенчатым автоматом и системой полного привода с понижающей передачей.

Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Carscoops
Количество просмотров 1410
04.02.2025 
Фото:Carscoops
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
+101