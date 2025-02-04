Надежный семейный европейский кроссовер снова доступен в России
В России в продаже появились новые кроссоверы Skoda Kodiaq 2025 года выпуска. Уточняется, что это рестайлинговые машины первой генерации, а не второго поколения.
В Казани версию с двигателем 2,0 литра мощностью 180 л.с. оценили в 4 990 000 рублей. Автомобиль в максимальной комплектации.
В Магнитогорске кроссовер с таким же оснащением стоит 4 999 000 рублей. Уточняется, что этот Kodiaq из Казахстана, при этом утильсбор отдельно оплачивать не надо. У автомобиля кожаный салон, камеры кругового обзора, полный электропакет, зимний пакет и прочие опции.
В Томске кроссовер в версии Sportline продают за 5 700 000 рублей. Полностью спецификация автомобиля не раскрывается, она доступна по запросу. Мотор у кроссовера также будет 2-литровый.
Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.
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Источник: «Российская газета»