Надежный семейный европейский кроссовер снова доступен в России

В России появились в продаже новые кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от 4,99 млн рублей

В России в продаже появились новые кроссоверы Skoda Kodiaq 2025 года выпуска. Уточняется, что это рестайлинговые машины первой генерации, а не второго поколения.

В Казани версию с двигателем 2,0 литра мощностью 180 л.с. оценили в 4 990 000 рублей. Автомобиль в максимальной комплектации.

Skoda Kodiaq

В Магнитогорске кроссовер с таким же оснащением стоит 4 999 000 рублей. Уточняется, что этот Kodiaq из Казахстана, при этом утильсбор отдельно оплачивать не надо. У автомобиля кожаный салон, камеры кругового обзора, полный электропакет, зимний пакет и прочие опции.

В Томске кроссовер в версии Sportline продают за 5 700 000 рублей. Полностью спецификация автомобиля не раскрывается, она доступна по запросу. Мотор у кроссовера также будет 2-литровый.

Skoda Kodiaq

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Источник: «Российская газета»