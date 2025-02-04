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Надежный семейный европейский кроссовер снова доступен в России

В России появились в продаже новые кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от 4,99 млн рублей

В России в продаже появились новые кроссоверы Skoda Kodiaq 2025 года выпуска. Уточняется, что это рестайлинговые машины первой генерации, а не второго поколения.

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В Казани версию с двигателем 2,0 литра мощностью 180 л.с. оценили в 4 990 000 рублей. Автомобиль в максимальной комплектации.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

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В Магнитогорске кроссовер с таким же оснащением стоит 4 999 000 рублей. Уточняется, что этот Kodiaq из Казахстана, при этом утильсбор отдельно оплачивать не надо. У автомобиля кожаный салон, камеры кругового обзора, полный электропакет, зимний пакет и прочие опции.

В Томске кроссовер в версии Sportline продают за 5 700 000 рублей. Полностью спецификация автомобиля не раскрывается, она доступна по запросу. Мотор у кроссовера также будет 2-литровый.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 1445
04.02.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-9