Аналитики подсчитали пользу для экономики России от беспилотного транспорта

В России к 2042 году более 80% транспорта будет беспилотным

Более 80% транспортных средств в России к 2042 году могут стать беспилотными. Такой вывод сделали специалисты компании «Яков и Партнеры» в ходе проведенного исследования в части развития автономного транспорта в РФ.

«По результатам исследования "Робот за рулем: перспективы перехода на беспилотные автомобили в России", уже через десять лет более четверти машин на российских дорогах будут беспилотными. Более того, к 2042 году доля автономного транспорта достигнет 80%. Такое положение дел не только изменит привычный облик движения на магистралях страны, но и внесет значимый вклад в экономику», – говорится в исследовании.

Отмечается, что переход к беспилотным технологиям будет происходить поэтапно, и на первом этапе автономные решения внедрят на складах и в логистических центрах. Затем технологии распространятся на магистральную логистику, а также на городской транспорт и массовые перевозки.

Партнер «Яков и Партнеры» Максим Болотских подчеркнул, что автомобильный транспорт с развитием беспилотников должен занять лидирующие позиции. Позитивный эффект для экономики РФ при переходе на автономный транспорт оценивается в 4,6 трлн рублей ежегодно.

«Достижение таких результатов возможно только при продуманном правовом регулировании в отрасли, стимулировании частных инвестиций в технологии автономного транспорта и создании умной инфраструктуры, на которую потребуется порядка 1,5 трлн рублей до 2035 года», – уточняет Болотских.

В экспертном сообществе убеждены, что беспилотные автомобили призваны снизить аварийность, так как порядка 88% ДТП происходит из-за человеческого фактора. К тому же беспилотники станут отличной альтернативой для людей с ограниченными возможностями.

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Источник: iz.ru