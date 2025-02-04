У возрастных авто не вписан экологический класс: эксперт о штрафе за старые машины

Эксперт Попов: норма за нарушение экологических выбросов давно существует в РФ

Оценка экологического класса автомобиля должна происходить согласно записи в регистрационных документах на транспортное средство. А такие записи вносят только на новые автомобили. Об этом заявил эксперт Дмитрий Попов.

Комментируя информацию о штрафах для владельцев возрастных автомобилей, вызвавшую широкий резонанс среди автовладельцев, Попов назвал эту меру «холостым выстрелом в воздух».

«А вот если человек ездит на автомобиле, например, которому лет 15, а у нас парк сейчас стремительно стареет, то там экологический класс не записан. Что мы тогда сможем оценивать? Мы сможем оценивать при помощи прибора содержание выбросов СО в выхлопных газах. Но в этом случае это будет неисправность, запрещающая эксплуатацию», – констатирует автоэксперт.

Попов напомнил, что с 1 сентября 2024 года действует новый перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля. Никаких изменений в него не вносили, следовательно вопрос не связан с экологическим классом.

«Вопрос касается превышения допустимых норм содержания угарного газа в выхлопных газах. Эта неисправность, запрещающая эксплуатацию, существует уже очень давно», – подчеркнул эксперт.

Напомним, российские СМИ и ряд Telegram-каналов распространили новость, что владельцев транспортных средств возрастом старше 10 лет с 1 февраля 2025 году будут штрафовать на сумму от 2000 до 5000 рублей за нарушение экологических норм.

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Источник: spb.tsargrad.tv