Новая Honda по цене Весты теперь доступна в России

В России появились в продаже новые седаны Honda Crider от 1,9 млн рублей

Новый седан Honda Crider, выступающий недорогой альтернативой Civic, сейчас доступен в России по цене от 1 890 000 рублей. Для сравнения, седан Lada Vesta в топовой комплектации Techno стоит 1 960 000 рублей.

Honda Crider

Самый дешевый Honda Crider предлагается в Махачкале, утильсбор за него уже оплачен. У автомобиля есть регулируемая в двух плоскостях рулевая колонка, кожаный салон, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, камера заднего вида и прочие опции.

Два аналогичных седана за 1 950 000 рублей продаются в городе Заринск в Алтайском крае и Екатеринбурге. Для обеих машин в стоимость включены все документы, необходимые для постановки машины на учет.

Honda Crider

В российской столице аналогичный седан стоит от 2 000 000 рублей, 2 170 000 рублей за такую машину просят в Казани.

Все представленные в РФ Honda Crider оснащены 1,0-литровой бензиновой турбо-«тройкой» от Honda Civic мощностью 122 л. с., вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местную Toyota с надежным мотором теперь можно купить в России дешевле «китайцев».

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Автоновости дня»