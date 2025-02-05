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В России хотят ввести подтверждение оплаты штрафа на «Госуслугах»

Депутат ГД РФ Демин предложил упростить подтверждение оплаты штрафов

Возможность подтверждения факта оплаты штрафа при помощи отдельного модуля на «Госуслугах» позволит должникам упростить получение госуслуг, заявил депутат Александр Демин. Он отметил, что иногда россияне сталкиваются с отказом в получении услуг.

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Например, должники не могут поставить машину на учёт или выехать за рубеж, так как информация о платеже появляется в системе не сразу, а через сутки и больше.

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Подтверждение оплаты штрафа через модуль на «Госуслугах» должно приниматься госорганами для оказания государственных услуг, включая ГИБДД и пограничные службы, до момента обновления информации во внутренних базах данных, отметил депутат.

Он считает, что нововведение позволит избежать конфликтных ситуаций.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местную Toyota с надежным мотором теперь можно купить в России дешевле «китайцев».

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 55
05.02.2025 
Фото:АГН Москва
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