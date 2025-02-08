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Новая Нива Т-134 — первые отзывы

«За рулем» собрал отзывы читателей о концепте новой Нивы — Lada T-134

В конце января по Сети распространились первые реальные изображения макета перспективного вазовского внедорожника или кроссовера. Концепт носит имя T-134, а внешность отсылает как к рендеру Lada Vision 2021 года (рожденному еще в сотрудничестве с Renault-Nissan), так и к облику классической Нивы.

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Велика вероятность того, что T-134 является прообразом некоей «новой Нивы», гипотетическое появление которой обозначено независимыми источниками 2028 годом. Под публикацией об этом концепте на сайте «За рулем» появилось немало комментариев, самые яркие из которых мы и предлагаем вашему вниманию.

«Как Дастер не зализывай, он все равно глядит из «новой Нивы», – считает Илья Степанов.

«Вид у этого автомобиля отталкивающий. Три года назад видел картинки другой Нивы, вот та притягивала меня. Ту бы купил», – заявляет Lelik Zhuravlev.

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«Каждый год – громкие заявления с отсрочкой на два-три года, и всегда есть уважительная причина для переноса сроков выпуска», – сетует Светлана Машукова.

«Главное чтобы full time [постоянный полный привод] сохранили», – отмечает Сергей Певнев.

«Самое то! Еще бы строже и агрессивнее вид вкупе с надежной базой, двусторонней оцинковкой, без изысков с упором на надежность, простоту и долговечность – и в стране будет новый народный кроссовер», – выражает надежду Егор Соколовский.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 157711
08.02.2025 
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