Седан Kia в люксовой комплектации дешевле 2 млн доступен в России

В РФ появился в продаже седан Kia Rio 2017 г.в. за 1,7 млн рублей

На одном из популярных классифайдов продают седан Kia Rio 2017 г. в. в люксовой комплектации. Уточняется, что автомобиль после покупки почти не эксплуатировали, пробег равен 1500 км. При этом масло менялось регулярно.

Kia Rio

У этого авто есть климат-контроль, полный «зимний пакет», парктроники. Под капотом 123-сильный мотор объемом 1,6 литра, АКП.

Интерьер Kia Rio

Также сообщается, что экземпляр был поцарапан, но ЛКП восстановлено дилером по каско.

Стоит такая машина 1 699 000 рублей. Kia Rio продолжают выпускать и продавать в РФ официально, но под брендом Solaris KRS. Седан в новом кузове 2025 г. в. стоит сейчас от 2 180 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местную Toyota с надежным мотором теперь можно купить в России дешевле «китайцев».

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Российская газета