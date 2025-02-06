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Седан Kia в люксовой комплектации дешевле 2 млн доступен в России

В РФ появился в продаже седан Kia Rio 2017 г.в. за 1,7 млн рублей

На одном из популярных классифайдов продают седан Kia Rio 2017 г. в. в люксовой комплектации. Уточняется, что автомобиль после покупки почти не эксплуатировали, пробег равен 1500 км. При этом масло менялось регулярно.

Kia Rio
Kia Rio

У этого авто есть климат-контроль, полный «зимний пакет», парктроники. Под капотом 123-сильный мотор объемом 1,6 литра, АКП.

Интерьер Kia Rio
Интерьер Kia Rio

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Также сообщается, что экземпляр был поцарапан, но ЛКП восстановлено дилером по каско.

Стоит такая машина 1 699 000 рублей. Kia Rio продолжают выпускать и продавать в РФ официально, но под брендом Solaris KRS. Седан в новом кузове 2025 г. в. стоит сейчас от 2 180 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местную Toyota с надежным мотором теперь можно купить в России дешевле «китайцев».

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 3749
06.02.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Rio  (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Rio   2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Многовато 7 литров на трассе. Летом ездили в отпуск на круг 4200км реальный расход 5.5 литров. Чипованый двигатель 1.6.
+1