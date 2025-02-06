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И такое бывает: из-за снежка на машине водителя лишили прав на два месяца

Фокус с сокрытием номера машины стоил автовладельцу водительских прав

Мировой судья судебного участка № 12 Петербурга привлек к административной ответственности автовладельца за перекрытый снежком регистрационный знак, лишив водительского удостоверения. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

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Установлено, что указанный водитель в вечернее время 16 декабря 2024 года нарушил Правила дорожного движения, управляя автомобилем Daewoo Nexia. У дома № 74 по Среднему проспекту Васильевского острова машина мужчины заметили с плотным комом снега на переднем регистрационном знаке.

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Житель Петербурга утверждает, что снежком были закрыты цифры региона, поэтому сотрудникам ГАИ не составит никакого труда идентифицировать транспортное средство. Свою вину водитель не признал, при этом стало известно, что в 2024 году мужчина 74 раза привлекался за нарушение ПДД. В итоге автовладельца лишили прав на два месяца (из трех максимально возможных).

Источник: fontanka.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 144
06.02.2025 
Фото:Unsplash
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