И такое бывает: из-за снежка на машине водителя лишили прав на два месяца

Фокус с сокрытием номера машины стоил автовладельцу водительских прав

Мировой судья судебного участка № 12 Петербурга привлек к административной ответственности автовладельца за перекрытый снежком регистрационный знак, лишив водительского удостоверения. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Установлено, что указанный водитель в вечернее время 16 декабря 2024 года нарушил Правила дорожного движения, управляя автомобилем Daewoo Nexia. У дома № 74 по Среднему проспекту Васильевского острова машина мужчины заметили с плотным комом снега на переднем регистрационном знаке.

Житель Петербурга утверждает, что снежком были закрыты цифры региона, поэтому сотрудникам ГАИ не составит никакого труда идентифицировать транспортное средство. Свою вину водитель не признал, при этом стало известно, что в 2024 году мужчина 74 раза привлекался за нарушение ПДД. В итоге автовладельца лишили прав на два месяца (из трех максимально возможных).

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: fontanka.ru