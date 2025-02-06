В Краснодаре в массовой аварии пострадали два человека
На улице Батуринской в Краснодаре произошло ДТП с участием трех автомобилей
На улице Батуринской в Краснодаре утром 5 февраля произошло ДТП с участием трех автомобилей, в которой пострадали два человека.
Уточняется, что мужчина, находясь за рулем автомобиля SsangYong, выехал на встречку и столкнулся с Lada и Kia. Оба авто ехали во встречном направлении. Lada врезалась в бордюрный камень и дерево.
Пострадали виновник ДТП и водитель Lada, они госпитализированы. Выясняются все обстоятельства ДТП.
Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных китайских кроссовера приятно подешевели в России.
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Источник: УМВД России по городу Краснодару
Фото:МВД Медиа
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06.02.2025
Фото:МВД Медиа
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