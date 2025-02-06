#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Знакомый надежный европейский кроссовер привезли в Россию: цена вполне доступная

В РФ появился в продаже новый кроссовер Renault Arkana за 3,5 млн рублей

Новые Renault Arkana по-прежнему продаются в России, автомобили поставляют по параллельным каналам. Сейчас новый кроссовер европейской сборки в Краснодаре можно купить за 3 500 000 рублей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Renault Arkana
Renault Arkana

Рекомендуем
Самые дорогие, самые тусклые, самые холодные — у каких фар свет лучше

Под капотом автомобиля 140-сильный турбомотор объемом 1,3 литра, работающий в паре с 12-вольтовым стартер-генератором и 7-ступенчатым роботом, привод передний.

Кроссовер предлагается в максимальной комплектации, включающей премиальную акустику Bose, мультимедийную систему с крупным ЖК-дисплеем, климат-контроль, мультируль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, полный зимний пакет и прочее.

Renault Arkana
Renault Arkana

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных китайских кроссовера приятно подешевели в России.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 731
06.02.2025 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Renault Arkana (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Arkana  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Интересный дизайн, приятный салон, в максимальной комплектации очень хороший набор опций
Недостатки:
Есть спорные решения по салону, например управление мультимедией под рулем, привык что везде на руле, а тут в таком странном месте
Комментарий:
Добавить нечего
+16