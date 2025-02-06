Знакомый надежный европейский кроссовер привезли в Россию: цена вполне доступная

В РФ появился в продаже новый кроссовер Renault Arkana за 3,5 млн рублей

Новые Renault Arkana по-прежнему продаются в России, автомобили поставляют по параллельным каналам. Сейчас новый кроссовер европейской сборки в Краснодаре можно купить за 3 500 000 рублей.

Renault Arkana

Под капотом автомобиля 140-сильный турбомотор объемом 1,3 литра, работающий в паре с 12-вольтовым стартер-генератором и 7-ступенчатым роботом, привод передний.

Кроссовер предлагается в максимальной комплектации, включающей премиальную акустику Bose, мультимедийную систему с крупным ЖК-дисплеем, климат-контроль, мультируль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, полный зимний пакет и прочее.

Renault Arkana

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных китайских кроссовера приятно подешевели в России.

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Источник: «Автоновости дня»