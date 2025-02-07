Эксперт рассказал, что в итоге остановит рост цен на автомобили

Дмитрий Матвеев раскрыл логику развития российского авторынка

Директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев поделился с «За рулем» своим взглядом на будущее российского авторынка, отметив, что несмотря на экономические вызовы, такие как укрепление доллара на отметке в 100 рублей, повышение ключевой ставки до 23% и увеличение утилизационного сбора с 1 января 2025 года, рынок всё «выдержит», и коллапса не будет.

По его словам, цены на автомобили не могут расти бесконечно, этот рост будут останавливать периодические падения спроса, однако небольшие повышения (до 15%) вполне вероятны. Коснется это и автомобилей китайских марок, которые официально поставляются в Россию — здесь рост составит до 10%.

Ожидается, что примерно такой же рост (до 10%) затронет и цены на новые отечественные автомобили.

Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат»:

– Самым недоступным станет представительский сегмент, который сейчас везут по параллельному импорту. Рост цен на бюджетные авто будет более сдержанным.

Рынок будет развиваться по аналогии с тем, как когда-то развивался рынок корейских автомобилей. В начале их не особо покупали в России, но позже они стали популярными и даже превзошли европейские марки. В сфере проката мы давно поняли, что Hyundai гораздо надежнее Volkswagen — ресурс этой марки в 3 раза выше.

Санкционные бренды уже возвращаются и демпингуют, но заметную долю рынка они себе вряд ли вернут, потому что предпочтения потребителей меняются.

Например, за 4000 рублей в сутки наши клиенты лучше возьмут в прокат Geely Coolray, чем Volkswagen без камеры 360 и активного круиз контроля.

Если у вас все еще есть старый, 5-7 летний «европеец», задумайтесь о том, чтобы выставить его на продажу, пока цена на него на вторичном рынке окончательно не упала.

Повышение цен на новые авто подстегнет спрос на подержанные машины, и цены на них тоже поползут вверх. А как поведут себя владельцы б/у авто, неизвестно. Кто-то выставит ТС на продажу, пока это выгодно, а кто-то отложит планы по замене машины на новую.

Эксперт также подчеркнул, что неопределенность в экономике уже влияет на поведение потребителей: с сентября прошлого года автосалоны наблюдают рост интереса со стороны покупателей, даже тех, кто ранее не планировал менять автомобиль. Этот спрос привел к тому, что автосалоны начали отменять специальные предложения.

«Если вам нужно авто сейчас, то не стоит откладывать покупку, ведь до конца 2025 года ценовые скидки вряд ли будут», — отметил Матвеев.

Что касается автокредитования, то многие эксперты прогнозируют его падение в 2025 году, однако Матвеев считает, что автокредитование, как было, так и будет востребованным, потому что, как показывает практика, если человеку здесь и сейчас нужна машина, высокая ставка по кредиту его не остановит. Скорее всего, он приобретет машину на невыгодных условиях с надеждой на рефинансирование кредита в будущем, после смягчения регуляторной политики.