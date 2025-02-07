Что не так с китайскими грузовиками?

Кадаков объяснил, в чем проблема с отзывом сертификата у грузовиков из КНР

Недавно министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов отметил необходимость ужесточения контроля за сертификацией и проверкой соответствия китайских автомобилей. Были выявлены серьезные нарушения по автомобилям трех китайских марок.

Вскоре стало известно, что Генпрокуратура начала проверку российского дистрибьютора марки Shacman.

Претензии, в частности, вызвал грузовик Shacman SX32586 из-за «слабой конструкции заднего противоподкатного и бокового защитного устройства, сильного шума, недостаточной эффективности торможения и неразборчивого звука при работе ГЛОНАСС». При этом у модели есть действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Алиханов отметил: «Китайские автопроизводители достаточно активно проникают на наш рынок, завоевывая всё большую долю. Для восстановления баланса министерством проводится последовательная индексация утильсбора. Но этого недостаточно. Нужна более жесткая работа по сертификации и особенно – по проверке соответствия машин из серийных партий.

В случае подобных ситуаций будут приниматься меры вплоть до отзыва сертификата, также будет налажено сотрудничество с Генпрокуратурой. Это особенно важно, учитывая, что спрос на грузовики может снизиться на 25%».

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Вопросы в этой связи возникают разные. Отзыв сертификата повлечет только лишь запрет продажи таких автомобилей – или это как-то коснется уже проданных, но еще не поставленных на учет машин?

Такая же ситуация может случиться и с легковыми автомобилями, где тоже вполне могут быть несоответствия.

Наконец, нужно установить первопричину: это сертификаты были выданы с нарушениями или были честно сертифицированы «правильные» автомобили, но затем стали гнать в страну какие придется? От ответа на этот вопрос зависят дальнейшие действия регулятора.

Короче, за «китайцев» взялись конкретно. Правда, и российские грузовики не всегда имеют идеальные противоподкатные брусы – интересно, к ним будут предъявлять претензии?

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram, ТАСС