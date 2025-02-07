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Названы плюсы и минусы нового рамного внедорожника российской сборки

Эксперт Ковалев: Внедорожник BAIC BJ60 будет стоить в России 5,5 млн рублей

Новый рамный внедорожник BAIC BJ60 выделяется хорошим оснащением, он собирается в России и, скорее всего, войдет в перечень рекомендованных для приоритетного использования госслужащими.

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Baic BJ60
Baic BJ60

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Но в своем сегменте рынка он может проиграть более дешевому Haval H9 и более премиальному Tank 500, предполагает глава пресс-службы ГК EXPOCAR Александр Ковалев.

Также от покупки BJ60 может отпугнуть система полного привода Part-Time с жестким подключением переднего моста. Для ежедневного использования в городе более комфортным будет автоматический полный привод torque-on-demand, пояснил Ковалев. Такой системой оснащены модели Haval и Tank.

Baic BJ60
Baic BJ60

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По мнению Ковалева, данная модель вряд ли станет бестселлером бренда в целом и линейки BJ в частности. Официальных сведений о ценах на BAIC BJ60 пока нет, старт продаж, вероятно, состоится в первой половине 2025 года. Ковалев предполагает, что стоить автомобиль будет в районе 5,5-6,5 млн рублей (в зависимости от комплектации).

Напомним, выпуск BAIC BJ60 на заводе «Автотор» в Калининграде начался в январе.

Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina | BAIC
Количество просмотров 5343
07.02.2025 
Фото:CarNewsChina | BAIC
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