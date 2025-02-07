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Неочевидные опасности глухой тонировки стекол автомобиля

Автоэксперт Славнов объяснил важность поправок в закон о тонировке стекол авто

Глухая тонировка стекол автомобиля несет опасность в виде ДТП не только для самого владельца транспортного средства, но и для других участников дорожного движения, особенно в темное время суток. Об этом напомнил автоэксперт Дмитрий Славнов.

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«При тонировке всегда неизвестно, кто находится за рулем и что происходит в салоне. Бывали случаи, когда человеку становилось плохо, его могли спасти, но за тонировкой было не видно и никто не пришел на помощь. Также опасность в том, что водители не видят в темное время суток за тонированными стеклами, что происходит сзади, поэтому происходят ДТП», – подчеркивает эксперт.

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Согласно нормам Техрегламента Таможенного союза, в РФ запрещена тонировка передних и боковых стекол, если их светопропускаемость ниже 70%. Но не во всех странах Таможенного союза нормы по тонировке соответствуют российским. Из-за этого в законодательстве возникла «дыра», которой воспользовались некоторые граждане, завозящие авто из-за рубежа. Поэтому МВД России вынесло на общественное обсуждение соответствующие поправки в КоАП.

«Российское законодательство должно быть в приоритете, и без тонировки должны ездить все, в том числе гости страны с временным ввозом автомобиля», – категоричен в своем мнении эксперт.

Главная цель поправки в законе – убрать лазейку, позволяющую использовать транспортное средство с затонированными стеклами, не соответствующими нормативам, подытожил Славнов.

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Источник: mir24.tv

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Светлана Тарасенко
Фото:ТАСС/ Александр Саверкин
Количество просмотров 171
07.02.2025 
Фото:ТАСС/ Александр Саверкин
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