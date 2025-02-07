Надежный мотор и крепкий кузов — добротный кроссовер по цене Весты

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«За рулем» рассказал о главном преимуществе кроссовера Chery Tiggo 4

Природа настолько очистилась, что среди китайских кроссоверов с пробегом уже попадаются вполне достойные экземпляры, утверждает в новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев – и приводит подборку таковых. И даже среди них один стоит особняком – это Chery Tiggo 4.

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В поисках кроссовера в возрасте 3-5 лет с пробегом 20-80 тысяч км и бюджетом 1,3–1,8 млн рублей эксперт советует не проходить мимо этого варианта. Tiggo 4 продают с 2019 года, сборка – Китай. Длина машины составляет 4298 мм, клиренс 171 мм, багажник 340 л. Привод только передний, но и цены на вторичке демократичные – от 1,2 млн рублей. В чем фишка?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Главное сокровище – простой и надежный атмосферник 1.5 (113 л. с.) с чугунным блоком, распределенным впрыском, цепным приводом ГРМ и ресурсом под 400 тысяч км. И гидрокомпенсаторы есть. Альтернатива – 2.0 (122 л. с.), но алюминиевый и с ременным приводом ГРМ.

Оба сочетаются с механической пятиступкой или вариатором WLY CVT7. С малахольным мотором он довольно живуч, но после 120–150 тысяч км, скорее всего, придется менять подшипники конусов и что-нибудь еще.

Любителям динамики – турбо 1.5 (147 л. с.) в паре с собственным роботом, сделанном на базе коробки Getrag 6DCT250. Двигатель рожден из описанного выше атмосферника добавлением турбины. А робот с двумя сухими сцеплениями капризен и после 50 тысяч км способен отравить жизнь.

Эксперт отмечает, что коррозии Tiggo 4 противостоит неплохо – кроме капота и крыши.

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Также владельцы сетуют на жестковатую подвеску и регулярные сбои различной электроники, а вот иных поломок немного. Вердикт: простая машина с хорошими моторами.

Другие удобоваримые варианты подержанных китайских кроссоверов – в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 11538
07.02.2025 
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Отзывы о Chery Tiggo 4 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Chery Tiggo 4  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
С удовольствием поменял бы рено-сандеро на данный автомобиль.Характеристики более чем убедительны.
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