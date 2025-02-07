Продажу «красивых» номеров хотят легализовать в России

НАС предложил Минфину разработать механизм продажи «красивых» автономеров

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо в Минфин с просьбой разработать механизм продажи автономеров с интересующими автомобилистов комбинациями букв и цифр. В прошлом году Минэкономики и МВД РФ приостановили работу по созданию платформы для этой инициативы.

В НАС заявили о сотнях миллиардов рублей упущенных доходов бюджета РФ.

По мысли активистов НАС, механизм оплаты за «красивые» номера можно дополнить отменой возможности сохранения госномеров за автовладельцем. Тогда при смене владельца они снова поступят в оборот, и казна снова пополнится.

Активисты предлагают продолжить разработку механизма продажи «красивых» номеров через Госуслуги. На начальном этапе можно обойтись без организации аукциона, установив цену каждой запоминающейся цифровой комбинации. В будущем возможно будет ввести аукционную модель.

Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Газета. Ru»