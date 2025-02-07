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Продажу «красивых» номеров хотят легализовать в России

НАС предложил Минфину разработать механизм продажи «красивых» автономеров

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо в Минфин с просьбой разработать механизм продажи автономеров с интересующими автомобилистов комбинациями букв и цифр. В прошлом году Минэкономики и МВД РФ приостановили работу по созданию платформы для этой инициативы.

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В НАС заявили о сотнях миллиардов рублей упущенных доходов бюджета РФ.

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По мысли активистов НАС, механизм оплаты за «красивые» номера можно дополнить отменой возможности сохранения госномеров за автовладельцем. Тогда при смене владельца они снова поступят в оборот, и казна снова пополнится.

Активисты предлагают продолжить разработку механизма продажи «красивых» номеров через Госуслуги. На начальном этапе можно обойтись без организации аукциона, установив цену каждой запоминающейся цифровой комбинации. В будущем возможно будет ввести аукционную модель.

Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.

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Источник: «Газета. Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 453
07.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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