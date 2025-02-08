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В Россию привезли надежную семейную Тойоту по цене ниже китайских аналогов

Российские дилеры предлагают компактвэны Toyota Veloz по цене от 3,35 млн рублей

Рынок семиместных автомобилей сегодня полон предложений, особенно от китайских производителей. Однако, если вы ищете надежность, проверенное качество и привлекательную цену, стоит обратить внимание на Toyota Veloz.

Недавние данные свидетельствуют о том, что этот компактвэн представляет собой весьма выгодное предложение, обойдя по стоимости своих китайских конкурентов.

Toyota Veloz
Toyota Veloz
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На сегодняшний день дилеры предлагают Toyota Veloz по цене от 3 350 000 рублей. Это на 150 000 рублей больше, чем годом ранее, но все равно значительно ниже стоимости аналогичных автомобилей от Chery, Geely и Jaecoo. Для сравнения, Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3 370 000 рублей, Geely Okavango – от 3 697 190 рублей, Jaecoo J8 – от 4 599 000 рублей.

Цена в 3 350 000 рублей за Toyota Veloz включает в себя уплаченный утильсбор и все необходимые документы, что делает покупку еще более привлекательной.

За эти деньги вы получаете автомобиль с весьма богатым оснащением, даже в базовой комплектации. В салоне вас ждет приятная комбинация кожи и велюра. В комплектацию входят атмосферная подсветка, мульти-руль, цифровая приборная панель, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, медиасистема с поддержкой CarPlay и полностью светодиодная оптика.

Более дорогие комплектации Toyota Veloz, предлагаемые некоторыми дилерами за 3 500 000 и 3 635 000 рублей, дополнительно оснащаются датчиком света, климат-контролем, электронным ручником с AutoHold, подогрев передних сидений, датчиками давления в шинах и беспроводной зарядкой.

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Несмотря на богатую комплектацию, Toyota Veloz оснащается проверенным и надежным 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 106 л.с., работающим в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Экономичный расход топлива (5-7 литров на 100 км) является дополнительным преимуществом.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 161
08.02.2025 
Фото:Toyota
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