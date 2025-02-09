В России женщину посадили в тюрьму за просьбу починить автомобиль

Женщину-следователя посадили в тюрьму за взятку в виде ремонта Kia Rio

Случай бывшего следователя из Екатеринбурга, осужденной на семь лет и четыре месяца колонии за получение взятки в виде ремонта автомобиля, ярко иллюстрирует хрупкость доверия и высокую цену коррупции, даже в самых, казалось бы, незначительных формах.

События разворачивались в 2020 году. Следователь, расследовавшая крупное уголовное дело об организации проституции и вымогательстве, в котором фигурировало 20 человек, оказалась в непростой ситуации.

Ее личный автомобиль Kia Rio попал в ДТП, получив значительные повреждения, ремонт которых требовал существенных финансовых вложений. Здесь и проявилась тень коррупции. Вместо обращения в страховую компанию или поиска иных легальных способов решения проблемы, следователь обратилась к одному из потерпевших по расследуемому делу.

Предложение заключалось в ремонте Kia Rio в обмен на незаконную передачу данных предварительного расследования. Потерпевший, вероятно, находясь под давлением обстоятельств и желанием как-то повлиять на ход расследования в свою пользу, согласился. Ремонтные работы обошлись ему в 224 тысячи рублей – значительную сумму, ставшую ценой молчания и скрытой взаимовыгоды.

Однако правосудие, хоть и с задержкой, все же восторжествовало. Свердловская областная прокуратура объявила о приговоре бывшему следователю. Семь лет и четыре месяца лишения свободы в колонии. К тюремному сроку добавился и крупный штраф суммой 897 тысяч рублей.

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Источник: Прокуратура Свердловской области