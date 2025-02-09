Большой багажник, простые агрегаты, доступная цена — достойный надежный кроссовер

Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны кроссовера JAC JS4

С начала захвата российского авторынка китайскими производителями прошло достаточно много времени, и на данный момент уже можно встретить много относительно свежих экземпляров на вторичном рынке.

В переделах 1,2 млн рублей на вторичке присутствует большое количество китайских кроссоверов с пробегом до 80 тыс. км. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев проанализировал вторичный рынок и сделал выводы о качестве и надежности представленных моделей, выделив одну – JAC JS4.

JAC JS4

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– В продаже с лета 2022 года (сборка – Казахстан), а в ноябре того же года начат выпуск в России под названием Москвич 3. Оба варианта есть на вторичке, цена от 1,3 млн рублей.

Полного привода нет. А в данных о клиренсе JS4 есть расхождения (у Москвича по паспорту 170 мм, наши замеры показали 165 мм). Базовая версия с атмосферным мотором к нам, увы, не попала. Так что выбирать и тут не из чего: турбо 1.5 (136 или 150 л. с.) в паре с МКП или не рекордным по надежности вариатором Punch VT3S (в третьем его поколении).

Двигатель несложный, с распределенным впрыском и одним фазорегулятором на впуске, формально приемлет АИ‑92. Есть единичные жалобы на отказы турбины и течи охлаждающей жидкости, но это обычный китайский мотор с ресурсом около 250 тысяч км.

Косяков сборки немного, равно как и нареканий к защите от коррозии. Дорогу держит хорошо, оснащен щедро, электроника ожидаемо глючит. В общем, типовой китайский кроссовер для горожан, но с необычно вместительным багажником.

Ознакомиться со всем списком достойных китайских кроссоверов с минимальным пробегом можете в нашем новом материале.