Просторный салон и достойное оснащение — хороший семейный кроссовер за 1,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях кроссовера Dongfeng 580 на вторичке

За последние годы автомобильный рынок России пережил серьезную трансформацию. Сейчас в нашей стране представлены десятки кроссоверов из Китая, которые со временем оказываются на вторичном рынке.

Можно ли на вторичке найти достойный автомобиль по приемлемой цене? Как выглядят китайские кроссоверы с пробегом до 80 тысяч километров и чего стоит опасаться при покупке такого экземпляра?

На эти вопросы ответил эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев, отобрав несколько достойных вариантов в бюджете 1,5 млн рублей и с минимальным пробегом. Один из них – Dongfeng 580.

Dongfeng 580

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– В продаже с 2019 года (с перерывами). Полного привода нет, зато это семиместный кроссовер по разумным ценам: от 1,4 млн рублей. Сборка – Китай.

Модификаций две: атмосферник 1.8 (139 л. с.) с МКП и турбо 1.5 (145 л. с.) с вариатором.

Двигатель 1.8 – вариация мотора Toyota 1ZZ-FE, полностью алюминиевый, склонен к масложору и отказам некоторых датчиков. А у 1.5 – чугунный блок и распределенный впрыск.

Вариатор Punch VT3 не переносит пробуксовок и не особо надежный – в ремонт иногда попадал задолго до 50 тысяч км. Механическую коробку хвалят.

В самой простой версии – бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль и ассистент парковки. На галерке есть возможность вручную регулировать «климат». Ходовые качества достойные.

Интерьер Dongfeng 580

Ознакомиться со всем списком достойных китайских кроссоверов с минимальным пробегом можете в нашем новом материале.