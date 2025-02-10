#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Как меняются цены на запчасти в зависимости от курса валют: эксперт объяснила

Эксперт Франк назвала оптимальное время для покупки автомобиля в 2025 году

Самым подходящим временем для покупки нового автомобиля в текущих условиях можно назвать весну, не стоит забывать также о том, что дилеры в период низкого спроса могут анонсировать акции и скидки. Об этом заявила управляющий директор Frank Auto Ирина Франк.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Дальше рынок будет только дорожать, убеждена топ-менеджер, из-за новых ставок утильсбора и других негативных факторов. Вполне вероятно, что некоторые дилеры объявят распродажи моделей прошлого года в марте-апреле перед обновлением линеек, но не стоит особо на это рассчитывать, предупредила Франк.

«На стоимость иномарок и компонентов заметно влияет курс рубля: если он слабеет – импортные машины дорожают. На отечественных автомобилях такое влияние сказывается в меньшей степени, но могут подорожать запчасти. Стоит следить за курсами валют и выбирать моменты относительной стабильности рубля», – объясняет эксперт.

Рекомендуем
Отремонтировать невозможно, но ездить надо — как эта проблема решалась в СССР

Франк рекомендует при покупке машины учитывать сезонность, например, к концу года цены на рынке традиционно снижаются или в период низкого спроса летом. Можно также дождаться распродаж или акций и мониторить ситуацию в части спецпредложений автосалонов – в таком случае есть вероятность купить нужную модель с хорошей скидкой, подытожила Франк.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: u-f.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 231
10.02.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0