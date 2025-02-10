Как меняются цены на запчасти в зависимости от курса валют: эксперт объяснила

Эксперт Франк назвала оптимальное время для покупки автомобиля в 2025 году

Самым подходящим временем для покупки нового автомобиля в текущих условиях можно назвать весну, не стоит забывать также о том, что дилеры в период низкого спроса могут анонсировать акции и скидки. Об этом заявила управляющий директор Frank Auto Ирина Франк.

Дальше рынок будет только дорожать, убеждена топ-менеджер, из-за новых ставок утильсбора и других негативных факторов. Вполне вероятно, что некоторые дилеры объявят распродажи моделей прошлого года в марте-апреле перед обновлением линеек, но не стоит особо на это рассчитывать, предупредила Франк.

«На стоимость иномарок и компонентов заметно влияет курс рубля: если он слабеет – импортные машины дорожают. На отечественных автомобилях такое влияние сказывается в меньшей степени, но могут подорожать запчасти. Стоит следить за курсами валют и выбирать моменты относительной стабильности рубля», – объясняет эксперт.

Франк рекомендует при покупке машины учитывать сезонность, например, к концу года цены на рынке традиционно снижаются или в период низкого спроса летом. Можно также дождаться распродаж или акций и мониторить ситуацию в части спецпредложений автосалонов – в таком случае есть вероятность купить нужную модель с хорошей скидкой, подытожила Франк.

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Источник: u-f.ru