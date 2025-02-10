Стало известно, как за год выросли в цене шины для легковых автомобилей

В России впервые с 2022 года зафиксирован рост производства шин на 13%

Производство шин для легковых автомобилей в России в 2024 году достигло 34,6 млн единиц, это на 13% больше, чем в 2023 году. Такие данные обнародовал оператор системы «Честный знак» Центра развития производственных технологий (ЦРПТ).

«В частности, выпуск летних шин увеличился на 21,4%, до 14,67 млн штук, зимних ошипованных – на 8%, до 12,83 млн штук, зимних нешипованных – на 2,3%, до 5,02 млн штук, всесезонных – на 11,4%, до 1,37 млн штук», – уточняют в ЦРПТ.

Больше всего выросло производство летних шин – на 21,4% (14,67 млн шт.), а доходы от продаж выросли на 32,3% (74,6 млрд руб.). Выпуск зимних шипованных шин увеличился на 8% (12,83 млн шт.), а продажи выросли на 27,7% (61 млрд руб.).

Всесезонных шин стали производить больше на 11,4% (1,37 млн шт.) и 10,5% в денежном выражении (5,3 млрд руб.).

При этом средняя стоимость шин увеличилась на 12%, достигнув 6,6 тыс. рублей за единицу.

Ключевыми факторами роста производства шин эксперты называют постепенное восстановление авторынка России на фоне возобновления работы более 90% бывших иностранных заводов с новыми собственниками.

Также на рынок оказывают влияние китайские автомобили, доля продаж которых достигла более 50%.

«Появляется спрос на новые типоразмеры. Увеличивается средний размер шины, потому что сейчас довольно высока доля кроссоверов и внедорожников», – подчеркивает гендиректор Ikon Tyres Андрей Пантюхов.

По его словам, в 2024 году компания добавила в ассортимент порядка 30 новых типоразмеров.

В Pirelli уточняют, что с появлением китайских марок в России значительно выросли продажи шин диаметром 18-22 дюйма. Это обусловлено тем, что у покупателей стали востребованы кроссоверы. При этом в экспертном сообществе подчеркивают, что дефицита шин, в целом, нет.

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Источник: kommersant.ru