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Утечка этой жидкости свидетельствует о проблемах с автомобилем

Эксперты рассказали, как по запаху техжидкости определить причину утечки в авто

Запах жидкости в случае утечки в автомобиле может помочь быстро определить источник проблемы, но стоит помнить, что технические жидкости крайне токсичны при контакте с кожей или попадании в организм человека. Эксперты издания Pravda.Ru поделились советами, как определить причину течи в машине.

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У антифриза сладковатый запах, как у карамели, но при этом он крайне токсичен, даже небольшое количество жидкости может вызвать серьезное отравление.

Свежее моторное масло пахнет нефтью, но со временем запах становится более резким и горелым. Наличие пятен с таким запахом под автомобилем свидетельствует о проблемах с прокладками или износе двигателя.

«Тормозная жидкость имеет сладковатый, но химический запах. Она содержит гликоли, которые при попадании в организм могут привести к серьезным поражениям внутренних органов. Если жидкость вытекает, а в машине появляются проблемы с тормозами, следует немедленно проверить систему», – подчеркивают эксперты.

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Жидкость для стеклоомывателя пахнет спиртом из-за того, что в ее состав входят метанол или изопропиловый спирт. Причем метанол особенно опасен, так как может вызывать отравление и даже потерю зрения.

Трансмиссионное масло имеет густую консистенцию и характерный маслянистый запах с химическими нотками. Такая утечка может сигнализировать о неисправности коробки передач.

Жидкость для гидроусилителя руля отличает специфический химический запах с легкими сладковатыми нотами. Утечка такой жидкости указывает на проблемы с управлением автомобилем.

Бензин и дизельное топливо обладают характерным запахом нефти. Стоит помнить, что вдыхание паров в больших количествах чревато головокружением и тошнотой.

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Светлана Тарасенко
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 97
10.02.2025 
Фото:
«За рулем»
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