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Популярный семейный «японец» появился в продаже — и он дешевле «китайцев»

Дилеры привезли в РФ новые кроссоверы Nissan X-Trail по цене от ₽3,6 млн

Кроссоверы Nissan X-Trail 4-го поколения продаются в РФ как из наличия, так и под заказ по цене от 3 590 000 рублей. А, например, Chery Tiggo 8 Pro Max в средней комплектации с передним приводом без скидок предлагается за 3 620 000 рублей, полноприводный Jaecoo J8 стоит от 4 599 000 рублей.

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Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

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За 3 590 000 рублей с учетом утильсбора кроссовер предлагает привезти под заказ фирма из Новосибирска. Это полноприводный гибридный кроссовер с силовой установкой E-Power с двумя электродвигателями общей мощностью 340 л. с., 1,5-литровый 144-сильный турбомотор выступает генератором.

Аналогичный автомобиль в комплектации Base за 3 680 000 рублей готова доставить под заказ фирма из Иркутска. У кроссовера простая аналоговая панель приборов, панорамная крыша с люком, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультимедиа с большим экраном, двухзонный климат-контроль.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

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Также кроссовер доступен для заказа в Хабаровске, Владивостоке, Краснодаре, Петербурге, Москве и других городах. Из наличия такой кроссовер дешевле всего можно купить во Владивостоке (от 4 000 000 рублей), Челябинске (от 4 050 000 рублей) и российской столице (от 4 089 000 рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 268
10.02.2025 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+5