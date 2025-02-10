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В Россию везут большой 5-7-местный кроссовер — известна предварительная цена

Эксперт Залогин объяснил, почему флагманский Hongqi HS7 станет бестселлером в РФ

Новый премиальный кроссовер Hongqi HS7, получивший одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России, появится у дилеров во втором квартале текущего года. Об этом рассказал директор официального дилера «Hongqi Авилон» Александр Залогин.

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Он прогнозирует высокий спрос на автомобиль среди россиян, в том числе из-за вариативности компоновки салона на пять или семь мест. Такие крупные кроссоверы при разумной стоимости очень востребованы в России, подчеркнул Залогин.

«До официального объявления прайс-листа мы не можем называть цену. Очевидно, что стоимость Hongqi HS7 будет находиться в пределах между моделями H5/HS5 и H9/HS9», – предположил эксперт.

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При адекватной стоимости и достаточном количестве Hongqi HS7 может стать бестселлером в России, по крайней мере, на ближайшие полгода, прогнозирует Залогин. Этот кроссовер некорректно сравнивать с моделями, ввозимыми в РФ по параимпорту с ограниченной доступностью сервиса. Такое положение выводит их за рамки комфортной эксплуатации, а перегретая цена еще больше портит впечатление от покупки, уточняет Залогин.

Hongqi HS7
Hongqi HS7

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Hongqi HS7 займет нишу флагманского кроссовера с бензиновым двигателем, дополняя уже представленные модели HS3 и HS5. В Россию привезут 5-местную и 7-местную модели. Габариты кроссовера 4995/1960/1760 мм при размере колесной базы 2920 мм. Под капотом – бензиновый двигатель объемом 2,0 л с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и мягко-гибридной силовой установкой с напряжением 48 В. Рабочий объем мотора составляет 1989 куб. см, максимальная мощность – 245 л.с., а максимальный крутящий момент – 380 Нм.

Hongqi HS7
Hongqi HS7
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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Hongqi
Количество просмотров 171
10.02.2025 
Фото:Hongqi
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