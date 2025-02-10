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Какие регионы России могут позволить себе больше бензина на одну зарплату

Москва и ЯНАО возглавили рейтинг регионов России по доступности бензина

Жители Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки могут купить на свои среднемесячные зарплаты более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92, что значительно выше общероссийского уровня (1335 литров).

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Рейтинг составлен на основе расчета объема бензина, который можно приобрести за среднюю зарплату в разных регионах России с учетом цен на бензин в декабре 2024 года.

В девяти других регионах, таких как Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданской, Мурманской, Сахалинской, Московской областях, Камчатском крае, Санкт-Петербурге, Республике Саха (Якутия) жителям на среднюю зарплату доступно более 1,5 тысячи литров АИ-92 в месяц.

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В 35 субъектах России водители могут купить от 1 до 1,5 тысячи литров бензина на свою среднюю зарплату, что на девять регионов больше, чем в прошлом году.

В низкой доступности топлива виноваты не только высокие цены на бензин, но и низкие зарплаты в некоторых субъектах, например в Ингушетии и Чечне.

Цены на бензин в разных регионах России сильно варьируются. Например, в Челябинской области литр бензина АИ-92 стоит 51,63 рубля, в то время как в Республике Саха (Якутия) – 70,12 рубля. Дорогой бензин чаще встречается в дальневосточных регионах из-за высоких транспортных расходов.

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В 2024 году бензин подорожал в 85 регионах России, в среднем на 9,8%. Однако рост цен был выше инфляции в 54 субъектах Федерации. Эксперты полагают, что в 2025 году динамика цен на бензин будет следовать за инфляцией, а рост зарплат обеспечит небольшое увеличение доступности топлива для большинства россиян.

Источник: РИА Новости

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Алексеева Елена
Количество просмотров 187
10.02.2025 
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