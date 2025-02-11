Рекламная акция: в НАС отреагировали на старт продаж б/у автомобилей на маркетплейсе

Шапарин объяснил, с какой целью маркетплейсы начали продавать машины с пробегом

Продажи автомобилей с пробегом на маркетплейсе не что иное, как обыкновенный рекламный ход с целью размещения информации автодилером. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Комментируя новость о том, что с 10 февраля на маркетплейсе Wildberries доступна опция по продаже подержанных машин, Шапарин подчеркнул, что услуга работает в тестовом режиме и доступна только жителям Москвы и Подмосковья. О «живых» продажах речи в данном случае не идет, убежден Шапарин.

«Они [Wildberries. – Прим. ред.] сами ничем не занимаются, просто сотрудничают с автодилером. Соответственно, маркетплейс с одним автодилером, другие автодилеры размещают информацию на “Авито” и “Авто.ру”», – объяснил вице-президент НАС.

Шапарин считает, что российская онлайн-площадка вряд ли будет самостоятельно заниматься продажей автомобилей, включая доставку до пункта самовывоза и так далее. На текущем этапе маркетплейсы только размещают на своей площадке информацию о том, что россияне могут у какого-то дилера приобрести автомобиль, подытожил Шапарин.

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Источник: info24.ru