#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Рекламная акция: в НАС отреагировали на старт продаж б/у автомобилей на маркетплейсе

Шапарин объяснил, с какой целью маркетплейсы начали продавать машины с пробегом

Продажи автомобилей с пробегом на маркетплейсе не что иное, как обыкновенный рекламный ход с целью размещения информации автодилером. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Комментируя новость о том, что с 10 февраля на маркетплейсе Wildberries доступна опция по продаже подержанных машин, Шапарин подчеркнул, что услуга работает в тестовом режиме и доступна только жителям Москвы и Подмосковья. О «живых» продажах речи в данном случае не идет, убежден Шапарин.

«Они [Wildberries. – Прим. ред.] сами ничем не занимаются, просто сотрудничают с автодилером. Соответственно, маркетплейс с одним автодилером, другие автодилеры размещают информацию на “Авито” и “Авто.ру”», – объяснил вице-президент НАС.

Рекомендуем
«Китаец» или «европеец»? — сравнили кроссоверы 4х2 от 3 млн рублей

Шапарин считает, что российская онлайн-площадка вряд ли будет самостоятельно заниматься продажей автомобилей, включая доставку до пункта самовывоза и так далее. На текущем этапе маркетплейсы только размещают на своей площадке информацию о том, что россияне могут у какого-то дилера приобрести автомобиль, подытожил Шапарин.

Источник: info24.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 15
11.02.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0