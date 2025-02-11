Аренда электросамокатов детьми будет под запретом: прорабатывается проект

Госдума: по всей России могут ввести верификацию при аренде электросамокатов

Пилотный проект по верификации пользователей по аренде электросамокатов в Москве в случае его эффективности можно распространить на всю Россию. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

Речь идет о том, что с нового сезона 2025 года аренда электросамокатов и велосипедов в Москве разрешена только после верификации на сайте Mos ID. Эта мера призвана, в том числе, исключить возможность аренды электротранспорта детьми. Для того чтобы пройти верификацию, необходима учетная запись на портале mos.ru.

«Считаю, что внедрение верификации через mos.ru – хороший пилотный проект, который позволит оценить эффективность этого механизма», – сказал сенатор.

Шейкин подчеркнул, что если пилотный проект даст положительный результат, можно будет рассмотреть возможность его распространения на все регионы России с интеграцией через «Госуслуги». Таким образом, будет пресекаться анонимное использование самокатов, снизится количество нарушений и обеспечится более строгий контроль. При этом сенатор подчеркнул, что необходимо учесть технические возможности операторов и готовность регионов к внедрению такой системы.

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Источник: pnp.ru