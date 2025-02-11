Надежный лифтбек Skoda снова доступен в России по цене Lada Vesta

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В РФ появились в продаже новые Skoda Octavia в старом кузове по цене от ₽2,4 млн

В России в продаже появились автомобили Skoda Octavia в «старом» кузове A7, которые для большинства рынков не производят с 2020 года. За минимальные 2 400 000 рублей новую Octavia A7 предлагает автосалон из Уфы.

В комплектации Comfort Edition – две фронтальные подушки безопасности, отделка салона экокожей, кондиционер, задний парктроник, мультимедиа с большим дисплеем и прочее.

Skoda Octavia A7
Skoda Octavia A7

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Еще одну Octavia A7 из КНР в аналогичной комплектации продает частник (также из Уфы). Стоимость автомобиля 2 459 000 рублей.

Под капотом Skoda Octavia в этом кузове 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 113 л. с., АКП. Привод передний.

Для сравнения, 118-сильный универсал Lada Vesta SW Sportline стоит от 2 443 000 до 2 473 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Skoda
Количество просмотров 42
11.02.2025 
Фото:Unsplash | Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+3