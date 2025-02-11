Надежный лифтбек Skoda снова доступен в России по цене Lada Vesta

В РФ появились в продаже новые Skoda Octavia в старом кузове по цене от ₽2,4 млн

В России в продаже появились автомобили Skoda Octavia в «старом» кузове A7, которые для большинства рынков не производят с 2020 года. За минимальные 2 400 000 рублей новую Octavia A7 предлагает автосалон из Уфы.

В комплектации Comfort Edition – две фронтальные подушки безопасности, отделка салона экокожей, кондиционер, задний парктроник, мультимедиа с большим дисплеем и прочее.

Skoda Octavia A7

Еще одну Octavia A7 из КНР в аналогичной комплектации продает частник (также из Уфы). Стоимость автомобиля 2 459 000 рублей.

Под капотом Skoda Octavia в этом кузове 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 113 л. с., АКП. Привод передний.

Для сравнения, 118-сильный универсал Lada Vesta SW Sportline стоит от 2 443 000 до 2 473 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.

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Источник: Автоновости дня