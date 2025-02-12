Названы лучшие автомобили по сочетанию цены и качества

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Портал iSeeCars перечислил десять самых надежных иномарок

Эксперты портала iSeeCars назвали лучшие иномарки по сочетанию цены и качества. Лидером был признан японский седан Honda Civic, прогнозируемый жизненный цикл которого равен 13 годам 7 месяцам.

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Toyota Corolla
Toyota Corolla

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Вторую строчку среди самых надежных авто занимает Toyota Corolla с прогнозируемым сроком эксплуатации 11,5 года. На третьем месте расположился хэтчбек Mazda 3 (срок службы около 14 лет).

Также в топ-10 лучших автомобилей по сочетанию цены и качества попали Honda Accord (прогнозируемый срок службы – 13 лет 1 месяц), Subaru Impreza (11 лет 2 месяца), Mitsubishi Outlander Sport (11 лет 8 месяцев), Honda CR-V (15 лет), Toyota RAV4 (14,5 года), Kia Soul (9 лет 9 месяцев) и Mazda 3 седан (10,5 года).

Ранее «За рулем» написал о перспективах автомобиля Lada Iskra на российском рынке.

Источник: iSeeCars

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Toyota
Количество просмотров 17
12.02.2025 
Фото:Depositphotos | Toyota
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