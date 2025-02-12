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Друг и любимый член семьи: большинство российских водителей одушевляют свои авто

Fit Service: 70% российских водителей считают, что у машины есть характер

Аналитическая служба международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service провела опрос среди водителей на тему эмоционального отношения к своему автотранспорту. Согласно исследованию, большинство автомобилистов считают, что у автомобиля есть характер.

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Более 70% респондентов полагают, что личный автомобиль обладает характером. Еще 20% отмечают, что особый темперамент машины проявляется лишь иногда. И всего 9% водителей уверены, что у авто нет характера.

В комментариях водители привели немало случаев из жизни, которые заставили их верить в то, что автомобиль не просто «средство передвижения», а друг и любимый член семьи.

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Некоторые автовладельцы заявили, что «у моего авто точно есть душа».

77% автомобилистов признались, что регулярно разговаривают со своими машинами. Каждый десятый опрошенный заявил, что не говорит с машиной никогда. А 13% делают это крайне редко.

Ранее «За рулем» написал о перспективах автомобиля Lada Iskra на российском рынке.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
12.02.2025 
Фото:Depositphotos
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