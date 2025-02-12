Как не повредить машину при очистке от наледи: ответ эксперта
Очищая автомобиль от наледи, можно повредить его. Руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев рассказал, как этого избежать. Так, можно использовать мягкие щетки, скребки, безопасные для хрупких поверхностей машины. Облегчить обработку труднодоступных мест поможет использование аксессуаров разной формы и размеров. Удалить конденсат с внешней поверхности стекол можно салфеткой из микрофибры.
Для более быстрой очистки лобового стекла и зеркал рекомендуется включать их обогрев изнутри. Если из-за обледенения дверь машины не открывается, можно начать с ее осторожного покачивания.
Чтобы в дальнейшем двери не примерзали, эксперт советует обрабатывать резиновые уплотнители специальными средствами с силиконом.
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Источник: РИАМО