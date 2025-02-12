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Как не повредить машину при очистке от наледи: ответ эксперта

Эксперт Чекмарев: Для очистки авто нужно использовать скребки разной формы

Очищая автомобиль от наледи, можно повредить его. Руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев рассказал, как этого избежать. Так, можно использовать мягкие щетки, скребки, безопасные для хрупких поверхностей машины. Облегчить обработку труднодоступных мест поможет использование аксессуаров разной формы и размеров. Удалить конденсат с внешней поверхности стекол можно салфеткой из микрофибры.

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Для более быстрой очистки лобового стекла и зеркал рекомендуется включать их обогрев изнутри. Если из-за обледенения дверь машины не открывается, можно начать с ее осторожного покачивания.

Чтобы в дальнейшем двери не примерзали, эксперт советует обрабатывать резиновые уплотнители специальными средствами с силиконом.

Ранее «За рулем» написал о перспективах Lada Iskra на российском рынке.

Источник: РИАМО

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 14
12.02.2025 
Фото:freepik / senivpetro
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