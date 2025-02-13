За новый надежный паркетник Toyota просят меньше двух млн рублей

В РФ начались продажи новых кроссоверов Toyota Raize по цене от 1,7 млн рублей

Toyota Raize, который поставляют в Россию по альтернативным схемам, продается как из наличия, так и под заказ по цене от 1 740 000 рублей.

Для сравнения, кроссовер Москвич 3 с вариатором стоит от 1 770 000 рублей, седан Vesta в комплектации Enjoy с автоматом можно приобрести за 1 795 000 рублей.

Новый Toyota Raize 2024 года выпуска во Владивостоке продается за 1 740 000 рублей.

В объявлении индивидуального предпринимателя указано, что это «конечная цена» за автомобиль под заказ с праворульной компоновкой.

Toyota Raize

Он оснащен трехцилиндровым 87-сильным атмосферным двигателем объемом 1,2 литра и вариатором. Комплектация включает черную тканевую отделку с красной прострочкой, цифровую панель приборов, бесключевой доступ, камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, кожаный мультифункциональный руль и т.д.

В Улан-Удэ праворульный автомобиль в максимальной комплектации Z с двухцветной окраской кузова стоит 2 050 000 рублей. В этой версии есть камера кругового обзора и электронные ассистенты водителя.

Toyota Raize

Леворульные версии Toyota Raize, ориентированные на европейский рынок, стоят от 2 490 000 рублей. Такие автомобили есть в Екатеринбурге (от 2 840 000 рублей), Сочи (2 840 000 рублей), Магнитогорске (2 990 000 рублей) и Москве (3 290 000 рублей).

Все они оснащены 1,0-литровым турбированным двигателем мощностью 98 л.с. и вариатором.

Напомним, SUV Toyota Raize выпускается с ноября 2019 года по настоящее время. Это самый компактный кроссовер концерна Toyota, соданный для внутреннего рынка Японии и один из самых доступных автомобилей в своем классе.

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Источник: «Автоновости дня»