Жизнь автовладельцев с 1 марта упростится — юрист о введении закона

Юрист Хаминский напомнил водителям о нововведении с 1 марта в части полиса ОСАГО

Российские автовладельцы с 1 марта 2025 года смогут зарегистрировать или снять с учета в ГАИ свой автомобиль без полиса ОСАГО. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Действительно, принятый закон облегчит постановку и снятие с учета автомобиля для граждан. Однако, несмотря на отмену необходимости иметь полис ОСАГО при регистрации транспортного средства, для управления автомобилем полис все равно необходим», – уточнил юрист.

Хаминский подчеркнул, что, если новый владелец машины не планирует пользоваться ею в обозримом будущем или у продавца автомобиля не будет полиса, то для перегона личного транспорта в ГАИ и обратно можно оформить краткосрочный полис. Примечательно, что такой полис можно оформить даже на один день, уточнил Хаминский.

«Автовладельцам также надо иметь в виду, что в 2025 году вырастет штраф за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО, такой штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей», – предупредил юрист.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 8 июля 2024 года подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства. В рамках закона можно также снимать с регистрации в Госавтоинспекции похищенный или угнанный автомобиль по заявлению владельца. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

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Источник: ria.ru