Новейший конкурент Land Cruiser 300 в России получил серьезное обновление для наших широт

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Внедорожник Great Wall Tank 400 Hi4-T получил обновление прошивки V1.4

Российский рынок внедорожников пополнился серьезным игроком – Great Wall Tank 400. Этот автомобиль, по размерам сравнимый с легендарным Toyota Land Cruiser 300, уже успел привлечь внимание своей мощью и технологичностью.

Great Wall Tank 400 Hi4-T получил обновление прошивки V1.4, которое пока что распространяется в Китае.

Great Wall Tank 400 Hi4-T
Great Wall Tank 400 Hi4-T
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Ключевое изменение касается коробки передач. Обновление обещает исключительную плавность переключения даже при экстремально низких температурах. Это особенно актуально для российских условий эксплуатации. Также все данные о выбранном внедорожном режиме отображаются синхронно на приборной панели, центральном экране и проекционном дисплее (если он установлен).

Важное нововведение – функция «Смотри и говори». Система голосового управления реагирует на команды, распознавая не только слова, но и направление взгляда водителя. Просто взглянув на нужный элемент интерфейса и отдав голосовую команду, можно управлять различными функциями автомобиля.

Мультимедиа система Tank 400
Мультимедиа система Tank 400

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Интеллектуальная система анализа дорожной ситуации помогает водителям оптимизировать маршрут, учитывая время включения и выключения зеленых сигналов светофора. Встроенный таймер обратного отсчета до зеленого сигнала поможет избежать лишних остановок и сэкономит время.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Tank
Количество просмотров 9
15.02.2025 
Фото:Tank
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