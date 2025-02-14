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Седан отечественной сборки получит большой пакет обновлений

В 2025 году «Автотор» запустит улучшенную версию электромобиля Амберавто А5

Калининградский завод «Автотор» в течение 2025 года запустит в производство улучшенную версию модели Амберавто А5. Комплектация электрического седана станет более богатой: добавятся салон с отделкой из экокожи, адаптивный круиз-контроль, датчик дождя, электрическая регулировка сидений, предупреждение о выходе из полосы, активное удержание в полосе и другие функции. Об этом источник сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

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Также сообщается, что в конце 2024-го завод собрал новую партию электромобилей Амберавто А5 в количестве 1100 штук, и это уже полностью серийные машины. До этого было выпущено лишь 200 машин пробной партии, переданной в подконтрольную эксплуатацию, в основном – в ГАИ. При этом машину уже можно заказать, и цены есть.

Амберавто А5
Амберавто А5

Кроме того, в наступившем году должна расшириться и дилерская сеть бренда Амберавто, принадлежащего «Автотору». Указывается, что новые центры продаж и техобслуживания появятся в Москве, Краснодаре и Челябинске. Сейчас, по данным официального сайта, у марки всего два дилера, в Калининграде и Нижнем Новгороде.

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Амберавто А5 – это переименованный китайский электромобиль JMEV Yi, разработанный в 2021 году французским и китайским Renault и JMC (Jiangling Motors Corporation). Модель планировали продавать в Европе под именем Mobilize Limo, но продажи не пошли. Длина машины – 4675 мм, колесная база – 2750 мм; подвеска – МакФерсон спереди и многорычажка сзади; привод передний. Электромотор выдает 160 л.с. и 225 Нм, батарея емкостью 60,2 кВт·ч обеспечивает запас хода в 450 км.

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Источник: Ведомости, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 8
14.02.2025 
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