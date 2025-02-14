Спасатели помогают застрявшим в массовой пробке из-за метели водителям
Более 100 автомобилей застряли в пробке на крупной автомагистрали в американском штате Орегон в условиях плохой видимости из-за сильной метели. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на офис шерифа.
Инцидент произошел на участке трассы в районе водопада Малтнома в 40 км от города Портленд.
«Внедорожник загорелся в результате столкновения на шоссе I-84, в котором, по словам полицейских, участвовало более 100 автомобилей, грузовиков и полуприцепов. Все смогли выбраться из внедорожника. Спасатели осматривают машины. Поступают сообщения о пострадавших, но их количество пока неизвестно», – говорится в сообщении офиса шерифа округа Малтнома.
Также сообщается о других водителях, оказавшихся в плену стихии, у некоторых есть травмы. На место аварии выезжают службы экстренной помощи, представители полиции заверили, что смертельных случаев нет.
Отмечается, что видимость в этом районе на фоне метели и снежных заносов составляла менее 152 м. В офисе шерифа обратились с призывом к автовладельцам оставаться в своих машинах. Спасатели пробираются к пострадавшим, чтобы оказать необходимую помощь.
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Источник: independent.co.uk