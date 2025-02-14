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Спасатели помогают застрявшим в массовой пробке из-за метели водителям

Из-за метели в американском штате Орегон образовалась пробка из 100 автомобилей

Более 100 автомобилей застряли в пробке на крупной автомагистрали в американском штате Орегон в условиях плохой видимости из-за сильной метели. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на офис шерифа.

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Метель в американском штате Орегон
Метель в американском штате Орегон

Инцидент произошел на участке трассы в районе водопада Малтнома в 40 км от города Портленд.

«Внедорожник загорелся в результате столкновения на шоссе I-84, в котором, по словам полицейских, участвовало более 100 автомобилей, грузовиков и полуприцепов. Все смогли выбраться из внедорожника. Спасатели осматривают машины. Поступают сообщения о пострадавших, но их количество пока неизвестно», – говорится в сообщении офиса шерифа округа Малтнома.
Метель в американском штате Орегон
Метель в американском штате Орегон

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Также сообщается о других водителях, оказавшихся в плену стихии, у некоторых есть травмы. На место аварии выезжают службы экстренной помощи, представители полиции заверили, что смертельных случаев нет.

Отмечается, что видимость в этом районе на фоне метели и снежных заносов составляла менее 152 м. В офисе шерифа обратились с призывом к автовладельцам оставаться в своих машинах. Спасатели пробираются к пострадавшим, чтобы оказать необходимую помощь.

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Источник: independent.co.uk

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Светлана Тарасенко
Фото:Multnomah County Sheriff's Office
Количество просмотров 9
14.02.2025 
Фото:Multnomah County Sheriff's Office
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